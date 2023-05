Разработчики Tears of the Kingdom с самого начала решили использовать тот же сеттинг, что и в Breath of the Wild ©

Прямые сиквелы не часто встречаются во франшизе Legend of Zelda, а продолжения, использующие тот же сеттинг, что и их непосредственный предшественник, — еще реже. Тем не менее, именно так и будет в грядущей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Несмотря на то, что в игре появится множество новых элементов в виде Небесных островов и изменений в самом наземном мире, карта Хайрула будет такой же, как и в Breath of the Wild 2017 года.

По словам команды разработчиков, использование того же сеттинга и привнесение в него новых элементов геймплея всегда было важной частью концепции сиквела, о чем члены команды разработчиков рассказали в недавнем интервью.

По словам продюсера серии Эйдзи Аонумы, после выхода Breath of the Wild команда разработчиков хотела поработать над непосредственным продолжением, чтобы реализовать новые идеи по использованию ее сеттинга. На вопрос, рассматривала ли команда возможность создания игры в совершенно новом мире, он ответил: "Нет, не совсем. Хотя предыдущая игра, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, имеет свое собственное завершение, мы начали придумывать новые идеи, которые мы хотели воплотить в жизнь в этой уже реализованной версии Хайрула, поэтому наше направление в создании продолжения не изменилось".

Хидэмаро Фудзибаяси, режиссер Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, добавил, что сохранение того же сеттинга всегда было основной частью идеи сиквела с самого начала.

Подобно тому, как в каком-то месте, которое вы знаете вдоль и поперек, мы понимаем, где все находится в Хайруле из The Legend of Zelda: Breath of the Wild, и благодаря этому мы считали возможным создать новый геймплей. По этой причине в первоначальном предложении мы четко указали "сеттинг не изменится" как важную концепцию. Даже когда я поделился этим с членами команды, возражений не последовало, и с того момента мы все были согласны с этой идеей.

Художник-постановщик Сатору Такизава рассказал о трудностях, связанных с поддержанием баланса между тем, чтобы мир не казался слишком знакомым, и в то же время не менять его слишком радикально, что, по его мнению, было даже более сложной задачей, чем создание чего-то совершенно нового с нуля.

Я остро ощутил, что внедрить что-то новое в тот же самый мир на самом деле сложнее, чем создать что-то с нуля. Хотя это тот же самый мир, мы хотим, чтобы игроки испытали его с новым чувством удивления. Поэтому, чтобы добиться этого, нам пришлось взять мир, изначально состоящий из вещей, которые мы разработали, чтобы он идеально вписывался в него, а затем прикрутить к нему новый слой сюрпризов, созданный с другой точки зрения. И мы должны были сделать это без стирания привычного мира. Даже несмотря на то, что в прошлый раз мы ломали голову, чтобы собрать все это вместе! (Смеется.) Конечно, с точки зрения разработчиков, придумывать идеи для создания новых сюрпризов гораздо интереснее, но это был сложный процесс разработки.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая на Nintendo Switch, предварительная загрузка уже началась. 11 мая Nintendo проведет специальную прямую трансляцию Treehouse Live, предваряющую запуск игры.