Реджи Фис-Эме прокомментировал утечку Zelda Tears of the Kingdom процитировав Лиама Нисона из "Заложницы" ©

Реджи Филс-Айме, бывший президент Nintendo of America, "угрожал" геймеру, который рассказал, что получил предварительную копию игры The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Именно, он сделал это, (частично) процитировав персонажа Лиама Нисона из фильма "Заложница"

Я не знаю, чего вы хотите. Но у меня есть очень специфический набор навыков, которые я приобрел за очень долгую карьеру, навыков, которые делают меня кошмаром для таких людей, как вы.

Пользователь Twitter, видимо, воспринял угрозу Реджи особенно серьезно, поскольку удалил свой аккаунт. Очевидно, что этот человек больше не связан с Nintendo, и в его обязанности не входит принятие мер против тех, кто получил предварительные копии The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, так что это скорее шутка. Однако, скажем, что это мнение разделяют многие, поскольку любая копия, распространяемая раньше времени, потенциально является источником утечек.