The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.4 75 оценок

Реджи Фис-Эме прокомментировал утечку Zelda Tears of the Kingdom процитировав Лиама Нисона из "Заложницы"

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butcher69
Новости

Реджи Филс-Айме, бывший президент Nintendo of America, "угрожал" геймеру, который рассказал, что получил предварительную копию игры The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Именно, он сделал это, (частично) процитировав персонажа Лиама Нисона из фильма "Заложница"

Я не знаю, чего вы хотите. Но у меня есть очень специфический набор навыков, которые я приобрел за очень долгую карьеру, навыков, которые делают меня кошмаром для таких людей, как вы.

Пользователь Twitter, видимо, воспринял угрозу Реджи особенно серьезно, поскольку удалил свой аккаунт. Очевидно, что этот человек больше не связан с Nintendo, и в его обязанности не входит принятие мер против тех, кто получил предварительные копии The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, так что это скорее шутка. Однако, скажем, что это мнение разделяют многие, поскольку любая копия, распространяемая раньше времени, потенциально является источником утечек.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kamishini1993

Ну слили и слили, могли бы раньше в релиз выпустить, игра все равно давно на золото ушла

1
Робот Колдун

Может кто знает, слитая версия это только на Nintendo можно поиграть? Я слышал что на ПК еще играли, так вот на ПК через эмулятор играют или полноценный порт есть?

0
mongol312

https://www.playground.ru/legend_of_zelda_tears_of_the_kingdom/guide/igraem_v_the_legend_of_zelda_tears_of_the_kingdom_na_pk_ili_osobennosti_emulyatsii_switch-1622816 тут все расписано. Люди уже 3 день играют на ПК.

1
Робот Колдун mongol312

Понял, спасибо!

0
cthulhu42

Ох уж эти снежинки вечно боящиеся утечек))) Спойлерофобы блин)))

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