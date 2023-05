Sony и Microsoft поздравили Nintendo с выходом The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

Получив признание критиков, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom успешно сближает Sony и Microsoft: социальные профили команды PlayStation и Xbox присоединяются к празднованию запуска эксклюзива Switch и при этом публично поздравляют Nintendo .

Кураторы основных социальных каналов PlayStation опубликовали сообщение, призывающее всех любителей приключения Линка «развлечься там наверху», ссылаясь на эпизод Zelda Tears of the Kingdom, в котором герой запечатлен как он спускается с облаков в королевство Хайрул с парящих островов, украшающих ландшафт после Бедствия.

Даже кураторы, управляющие социальными каналами Xbox, отдают дань уважения киотской компании, объясняя, как «приятно вернуться в королевство Хайрула. Поздравляем Nintendo of America с запуском Tears of the Kingdom!». Ларри «Major Nelson» Хриб поздравил «Дага Баузера, Nintendo of America и всю команду Nintendo с выпуском Zelda Tears of the Kingdom. Я с нетерпением жду возможности погрузиться в тайны и испытания, которые ждут меня в королевстве из Хайрула».