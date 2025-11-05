Сооснователь Rockstar сравнил The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom с фильмами Хичкока

Бывший сценарист и сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер, известный по работе над GTA и Red Dead Redemption, поделился своим восхищением серией The Legend of Zelda. В беседе с Лексом Фридманом он заявил, что последние игры Nintendo по своей выразительности напоминают фильмы Альфреда Хичкока.

По словам Хаузера, Breath of the Wild и Tears of the Kingdom — это примеры проектов, которые «говорят на языке видеоигр», используя его на полную мощность.

«Эти игры — как фильмы Хичкока. Они существуют исключительно в своей среде, они не могли бы быть ничем иным. Всё в них работает системно и гармонично», — отметил он.

Хаузер также подчеркнул, что Nintendo традиционно отличается вниманием к деталям и «бережным использованием каждого пикселя», а их подход к созданию миров стал образцовым для всей индустрии.

«Когда вы играете в Zelda, вы ощущаете, что весь мир живёт и дышит. Это не просто игра — это язык, на котором говорит сама индустрия», — добавил Хаузер.

Интересно, что сам разработчик при этом скептически относится к идее киноадаптации The Legend of Zelda, считая, что игры Nintendo идеально раскрывают себя именно в интерактивной форме.

Nintendo сейчас работает над полнометражным фильмом по The Legend of Zelda, продюсерами которого выступают Сигэру Миямото и режиссёр Maze Runner Уэс Болл. Судя по словам Хаузера, планка для экранизации установлена крайне высоко.