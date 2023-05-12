Состоялся релиз The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - первые 19 минут геймплея

Новая часть культовой серии "Зельда" официально вышла эксклюзивно на Nintendo Switch.
В The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom Линк столкнется со своим давним врагом — Ганоном. В этот раз он хочет заполучить силу трифорса, которая поможет властвовать над Хайрулом.
Блогер ElAnalistaDebits подробно сравнил Tears of the Kingdom с Breath of the Wild, а британские экперты из Digital Foundry уже успели провести технический анализ игры.
По случаю выхода портал IGN показал первые 19 минут геймплея:
Я уже половина игры прошел на ПК)))))хороший эксклюзив
Эксклюзивно, говорите, а чего она на торренте уже с 4го мая валяется для ПыСы?
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