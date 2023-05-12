The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.6 90 оценок

Состоялся релиз The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - первые 19 минут геймплея

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butcher69
Новости

Новая часть культовой серии "Зельда" официально вышла эксклюзивно на Nintendo Switch.

В The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom Линк столкнется со своим давним врагом — Ганоном. В этот раз он хочет заполучить силу трифорса, которая поможет властвовать над Хайрулом.

Блогер ElAnalistaDebits подробно сравнил Tears of the Kingdom с Breath of the Wild, а британские экперты из Digital Foundry уже успели провести технический анализ игры.

По случаю выхода портал IGN показал первые 19 минут геймплея:

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
fox nemets

Я уже половина игры прошел на ПК)))))хороший эксклюзив

3
natrogrii

Эксклюзивно, говорите, а чего она на торренте уже с 4го мая валяется для ПыСы?

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Саня Цукино Усаги
В этот раз он хочет заполучить силу трифорса

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