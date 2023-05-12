Состоялся релиз The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - первые 19 минут геймплея ©

Новая часть культовой серии "Зельда" официально вышла эксклюзивно на Nintendo Switch.

В The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom Линк столкнется со своим давним врагом — Ганоном. В этот раз он хочет заполучить силу трифорса, которая поможет властвовать над Хайрулом.

Блогер ElAnalistaDebits подробно сравнил Tears of the Kingdom с Breath of the Wild, а британские экперты из Digital Foundry уже успели провести технический анализ игры.

По случаю выхода портал IGN показал первые 19 минут геймплея: