Сотрудник GameStop утверждает, что его уволили за утечку по новой The Legend of Zelda ©

Бывший сотрудник компании GameStop утверждает, что его уволили после того, как он слил в сеть изображение, связанное с новой OLED-приставкой Nintendo Switch, посвященной игре The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. По его словам, Nintendo узнала об этом и "попросила" GameStop уволить его.

Точнее, в марте 2023 года сотрудник поделился изображением, на котором был скриншот внутреннего инвентаря GameStop и предположение о скором анонсе ограниченной серии OLED-консоли Nintendo Switch с темой Tears of the Kingdom. Как вы знаете, новость оказалась точной, но сотрудник GameStop утверждает, что его "очень точное предположение" стоило ему работы.

"Сегодня меня уволили с работы в GameStop по требованию Nintendo из-за моей подсказки о Zelda", - говорит сотрудник. "Надеюсь, вы все успели сделать предварительные заказы на Switch, потому что теперь я не смогу сделать свой".

Сотрудник рассказал Kotaku, что его уволили примерно через две недели после того, как он поделился утечкой информации на Reddit. Согласно его рассказу, в тот день он пришел на дневную смену и оказался лицом к лицу со своим менеджером и другим начальником. Он признал свою вину, но сказал, что не знал, что нарушил какие-либо правила. Тем не менее, он заявил, что его отстранили от работы, а вскоре после этого официально уволили.

Во время увольнения начальник магазина якобы сказал сотруднику, что Nintendo попросила его уволить. Они потребовали, чтобы я был уволен, иначе их контракт с GameStop окажется "под угрозой", - заявил сотрудник на Reddit.

В другом сообщении на Reddit бывший сотрудник говорит, что не исключает возможности того, что решение о его увольнении было принято исключительно компанией GameStop и что сеть просто хотела свалить вину на Nintendo. Однако он также утверждает, что "вполне достоверно", что это не так.

Конечно, это слова человека, которого уволили: у нас нет официальных ответов, рассказывающих историю с другой точки зрения, поэтому мы не можем считать, что все, о чем сообщается, достоверно.