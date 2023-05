Сравнительное видео Zelda: Tears of the Kingdom и Breath of the Wild демонстрирует улучшения и некоторые недостатки ©

Вышло первое сравнительное видео The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vs Breath of the Wild, в котором сравниваются визуальные эффекты и производительность обеих игр.

После того, как появились рецензии на долгожданное продолжение игры, у нас появилось первое видео сравнения технических характеристик, в котором показано, как Tears of the Kingdom и ее приквел Breath of the Wild, вышедший в 2017 году, работают на Nintendo Switch. Как вы уже догадались, это видео выложил ElAnalistaDebits и демонстрирует как улучшения, так и недостатки Tears of the Kingdom по сравнению с Breath of the Wild.

Как видно из этого сравнительного видео, Tears of the Kingdom работает в динамическом режиме 900p в док-режиме и в динамическом режиме 720p в портативном режиме. Как уже отмечалось в нашем обзоре, наблюдаются некоторые провалы частоты кадров (до 20 кадров в секунду), когда на Switch возлагаются большие задачи в областях с высокой графической нагрузкой. Интересно отметить, что в Tears of the Kingdom Nintendo, похоже, устранила проблемы с заиканием, которые присутствовали в некоторых местах Breath of the Wild.

Кроме того, в Tears of the Kingdom уменьшилось расстояние прорисовки в тенях, а также немного улучшился уровень детализации растительности и геометрии. Также было улучшено время загрузки при быстром перемещении, но Breath of the Wild выигрывает от более быстрой загрузки при запуске игры. Интересно, что Breath of the Wild также имеет дополнительную плотность травы в некоторых областях по сравнению с Tears of the Kingdom.

В TOTK солнце изменило свое положение. Общее освещение было отретушировано и улучшено.

Некоторые области почти неузнаваемы по сравнению с BOTW, учитывая большое количество добавленных активов и новых структур.

Улучшены некоторые текстуры.

Меньшая плотность травы в некоторых областях по сравнению с BOTW.

Более быстрое время загрузки в TOTK при быстром перемещении, но быстрее в BOTW при запуске игры.

Улучшено качество воды и брызг.

В целом, TOTK - одна из самых технически достойных игр, которые я видел на Switch. Однако производительность в определенные моменты значительно портит впечатление от игры.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит завтра во всем мире для Switch. Но еще за две недели до запуска она утекла в сеть и стала доступна для эмуляции на ПК, после чего Nintendo предприняла шаги к блокировке эмуляторов.