The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.5 76 оценок

Стартовала предзагрузка The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

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monk70
Новости

В преддверии выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12 мая игроки, купившие цифровую версию игры, теперь могут начать предварительную загрузку игры за 6 дней до даты ее выпуска. Согласно GameSpot, предварительная загрузка составляет около 16,2 ГБ.

По словам пользователя Twitter @PhantomxKairi, если предварительная загрузка еще не началась для вас, вы можете отменить предварительный заказ и снова сделать его сделать, что, как сообщается, приведет к тому, что загрузка станет доступной.

Nintendo также анонсировала прямую трансляцию, посвященную запуску The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В прямом эфире будет показан геймплей предстоящей игры.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая и будет доступна исключительно на Nintendo Switch.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Trofikus

Надеюсь скоро закинут торрент

1
Sprintin

уж как 2 дня все играют, и пкбояре и свичи.

1
Trofikus Sprintin

Спасибо, что вразумил, но там вроде была сырая версия. Поэтому даже не стал заморачиваться в поиске.
З.Ы. закинь в личку если не сложно ссылку.

1
Cimeries666 Sprintin

А через какой эмуль на пк?

1
Сергей Понащенко Sprintin

В 30 кадров. Ну такое себе.

0
Trofikus Cimeries666

да есть на предыдущую часть торрент - сразу ставится и эмуль и игра, все играбельно.
Эмулятор CEMU

1