Стартовала предзагрузка The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

В преддверии выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12 мая игроки, купившие цифровую версию игры, теперь могут начать предварительную загрузку игры за 6 дней до даты ее выпуска. Согласно GameSpot, предварительная загрузка составляет около 16,2 ГБ.

По словам пользователя Twitter @PhantomxKairi, если предварительная загрузка еще не началась для вас, вы можете отменить предварительный заказ и снова сделать его сделать, что, как сообщается, приведет к тому, что загрузка станет доступной.

Nintendo также анонсировала прямую трансляцию, посвященную запуску The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В прямом эфире будет показан геймплей предстоящей игры.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая и будет доступна исключительно на Nintendo Switch.