Стартовала предзагрузка The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

В преддверии выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12 мая игроки, купившие цифровую версию игры, теперь могут начать предварительную загрузку игры за 6 дней до даты ее выпуска. Согласно GameSpot, предварительная загрузка составляет около 16,2 ГБ.
По словам пользователя Twitter @PhantomxKairi, если предварительная загрузка еще не началась для вас, вы можете отменить предварительный заказ и снова сделать его сделать, что, как сообщается, приведет к тому, что загрузка станет доступной.
Nintendo также анонсировала прямую трансляцию, посвященную запуску The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В прямом эфире будет показан геймплей предстоящей игры.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая и будет доступна исключительно на Nintendo Switch.
Надеюсь скоро закинут торрент
уж как 2 дня все играют, и пкбояре и свичи.
Спасибо, что вразумил, но там вроде была сырая версия. Поэтому даже не стал заморачиваться в поиске.
З.Ы. закинь в личку если не сложно ссылку.
А через какой эмуль на пк?
В 30 кадров. Ну такое себе.
да есть на предыдущую часть торрент - сразу ставится и эмуль и игра, все играбельно.
Эмулятор CEMU