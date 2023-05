Технические эксперты Digital Foundry остались довольны The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

Одновременно с обзорами появился технический анализ Digital Foundry игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, нового шедевра для Nintendo Switch, который также, похоже, выжимает максимум из уже несколько устаревшего аппаратного обеспечения консоли.

Одна из особенностей, которая привлекает наибольшее внимание, - это разрешение, которое показывает определенную эволюцию в эксплуатации машины.

При подключении консоли в док-станции к телевизору родное разрешение составляет 900p, но благодаря использованию пространственного апскейлера AMD FSR1 оно достигает 1080p, благодаря автоматическому апскейлингу. Однако следует отметить, что разрешение не является фиксированным, а имеет тенденцию к снижению при перемещении камеры примерно до 720p, а затем снова повышается после остановки кадра.

В портативном режиме максимальное разрешение составляет 720p, и игра также выглядит очень хорошо, особенно на экране Nintendo Switch OLED. Частота кадров, которая была довольно критичной во время запуска The Legend of Zelda: Breath of the Wild, теперь выглядит гораздо более стабильной на уровне 30 кадров в секунду, особенно после последнего обновления, выпущенного перед запуском.

До этого обновления The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom имела тенденцию демонстрировать неуверенность на некоторых этапах игры, особенно в наиболее графически насыщенных моментах, но, похоже, они были в значительной степени исправлены благодаря обновлениям. Тем не менее, производительность все еще не на 100 процентов стабильна, и, похоже, есть определенные ситуации, когда частота кадров может падать.

"Я думаю, справедливо будет сказать, что Nintendo собрала впечатляюще чистую и полную игру, которая выглядит и работает лучше, чем я ожидал", - говорится в комментарии Джона Линнемана из Digital Foundry, - "На самом деле, если не считать проблем с производительностью до патча, впечатления от Tears of the Kingdom были исключительно положительными. Я не встретил никаких ошибок или неожиданного поведения, несмотря на сложность симуляции, и все выглядело тщательно проработанным".

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит завтра во всем мире для Switch. Но еще за две недели до запуска она утекла в сеть и стала доступна для эмуляции на ПК, после чего Nintendo предприняла шаги к блокировке эмуляторов.