The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ненадолго появилась в VK Play Cloud

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom добавили в сервис VK Play Cloud игра запускалась через эмулятор Yuzu. Однако это длилось недолго - игры Nintendo пропали из каталога облачного сервиса. Их удалили спустя пару часов после того, как на них обратили внимание пользователи сети.

Совсем недавно пользователи обратили внимание, что в VK Play Cloud стали доступны The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Animal Crossing: New Horizons. Согласно информации из эмулятора Yuzu, в VK Play Cloud установили для Tears of the Kingdom распространённые патчи на оптимизацию и поддержку 60 fps. Поддержка VK Play Cloud даже заверила, что все функции, в том числе сетевые, доступны при запуске игры через сервис. Но спустя всего несколько часов Tears of the Kingdom и Animal Crossing: New Horizons пропали из каталога VK Play Cloud, появятся ли они в сервисе в будущем, неизвестно.

В марте этого года Nintendo добились закрытия проекта Yuzu - создатели эмулятора согласились выплатить компании 2,4 миллиона долларов, чтобы не переводить дело в суд, и заявили что выступают против пиратства. Однако эмулятор с открытым исходным кодом начали использовать для создания аналогов.