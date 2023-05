The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom показали на ПК с трассировкой лучей ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom официально вышла в прошлую пятницу на Nintendo Switch, произведя большой фурор в Соединенном Королевстве, где ей удалось обойти Hogwarts Legacy как крупнейший коробочный запуск года, а также легко стать самым крупным запуском в истории для игры Zelda в Великобритании.

Благодаря предрелизной утечке, геймеры на ПК играют в нее еще дольше с помощью эмуляторов, таких как Yuzu или Ryujinx.

С тех пор было показано, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom без проблем работает с разрешением 8K и 60 кадрами в секунду на мощном ПК, и в нее даже можно играть на Steam Deck. Помимо рендеринга игры с более высоким разрешением и частотой кадров, геймеры на ПК также могут использовать такие программы, как ReShade, чтобы сделать The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom еще лучше с добавлением различных эффектов, как показано в видео на YouTube ниже.

Моддер использовал конфигурацию среднего уровня (i7 11800H, RTX 3070 Mobile, 16 ГБ ОЗУ) и по-прежнему мог плавно запускать игру с разрешением 1440p и включенной трассировкой лучей в пользовательской версии REVO ReShade 6.0, пресета, изначально разработанного для The Legend. Zelda: Breath of the Wild от Revolveré.

Учитывая сходство между двумя играми, неудивительно, что пресет работает с новейшей частью Zelda. Тем не менее, вполне возможно, что в будущем будут выпущены специальные пресеты и другие моды для оптимизации графики.