The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom полностью перевели на русский язык

1 мая в сети появилась пиратская версия The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — продолжения The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игру скопировали с лицензионного картриджа, так что билд соответствует финальной версии, которая появится в продаже 12 мая эксклюзивно на Nintendo Switch.

Благодаря утечке стало известно, что Tears of the Kingdom полностью перевели на русский язык. Игра получила и локализованные субтитры, и полноценную озвучку. При этом eShop в России не работает уже больше года.

В The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom Линк столкнется со своим давним врагом — Ганоном. В этот раз он хочет заполучить силу трифорса, которая поможет властвовать над Хайрулом.

Игра обещает стать одним из главных хитов этого года.