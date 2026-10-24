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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 876 оценок

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получит статическую рекомпиляцию для Windows с заявленной поддержкой 60 FPS

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Разработчик под ником valentderah объявил о подготовке TotK Recomp — проекта, предназначенного для запуска The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на Windows посредством статической рекомпиляции.

По словам автора, оригинальный ARM64-код версии для Nintendo Switch предварительно преобразуется в C, после чего компилируется для процессоров x86-64. Графическая подсистема NVN при этом заменяется реализацией на Vulkan.

Разработчик заявляет о поддержке 60 FPS, однако признаёт, что проблема зависаний во время подготовки шейдеров пока не устранена.

Проект основан на технологиях LAS Recomp и MacNativeGames. Значительная часть кода, по словам автора, была написана с использованием Claude Code.

Публикация исходного кода TotK Recomp запланирована на неделю с 26 октября 2026 года. На момент анонса публичного репозитория и готовой пользовательской сборки ещё нет.

Заявленная работа в 60 FPS также пока не подтверждена независимыми тестами. Поэтому проект на текущем этапе следует рассматривать как серьёзный анонс, а не как уже доказанный технический прорыв.

Если разработчику удастся реализовать заявленные возможности, речь будет идти о переносе одного из крупнейших эксклюзивов Nintendo Switch на Windows без традиционной эмуляции, с предварительным преобразованием оригинального кода игры под архитектуру x86-64.

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Комментарии:  5
Ваш комментарий
Цин_Ско

Вот это мы одобрямс. Это куда интереснее унылой фильмы.

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