The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom пятая игра в истории, получившая высший балл от Famitsu и Edge ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom пользуется огромным успехом как у игроков, так и у критиков, и достигла исторического рубежа, став шестой игрой, которая получила максимальные оценки по результатам обзоров в журналах Weekly Famitsu и Edge.

За последние 30 лет лишь 5 другим играм удалось получить высшие оценки в обоих изданиях, и что еще более удивительно, Tears of Kingdom - это четвертая игра из серии The Legend of Zelda, получившая такую оценку, что подчеркивает общее качество франшизы.

В результате The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получила 40 баллов от Famitsu и 10 баллов от Edge, пополнив ряды таких игр, как The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Bayonetta, The Legend of Zelda: Skyward Sword, GTA V и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, и став единственной игрой, которой удалось получить высший балл от обоих изданий.