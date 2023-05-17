The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom шестая игра в истории, получившая высший балл от Famitsu и Edge

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom пользуется огромным успехом как у игроков, так и у критиков, и достигла исторического рубежа, став шестой игрой, которая получила максимальные оценки по результатам обзоров в журналах Weekly Famitsu и Edge.
За последние 30 лет лишь 5 другим играм удалось получить высшие оценки в обоих изданиях, и что еще более удивительно, Tears of Kingdom - это четвертая игра из серии The Legend of Zelda, получившая такую оценку, что подчеркивает общее качество франшизы.
В результате The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получила 40 баллов от Famitsu и 10 баллов от Edge, пополнив ряды таких игр, как The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Bayonetta, The Legend of Zelda: Skyward Sword, GTA V и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, и став единственной игрой, которой удалось получить высший балл от обоих изданий.
а, так вот почему все так ссутся от игры
Ну так, игра 2023 года.
2003 судя по анимациям и графике.
Одни зельды, гта 5 и байонетта, понятно понятно. Гта 5 на самом деле тот еще проходняк, а скайсворд хуже чем мажоринг маск, компетентность обоих изданий так себе.
Игра года очевидно.
А заголовке "пятая", а тексте "шестая".
Famitsu и Edge конечно неровно дышат ко всей серии, но кто скажет, что незаслуженно?!Несмотря на устаревшую картинку и разрешение -- игра мегакрутая, тут и сюжет по сути побоку, как зачастую случается в Зельде, но как же увлекательно исследовать этот мир. Спустя несколько десятков часов все еще открываешь что-то новое, по сравнению с современными сингловыми играми здесь реально геймплей разительно отличается, огромное раздолье для фантазии.
Вот как нужно продвигать свои девайсы, выпуская подобные игры для них, а не скупая студии пучками и прочую эксклюзивность. Грибному королевству вообще пофиг на консольные войны, оно от них отмежевалось и прекрасно поживает в своем 2017 году, смотря с высока. Нет даже кардинальной необходимости в новом поколении, и можно не сомневаться, когда оно появится, будет очередной ажиотаж.