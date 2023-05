The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала самой быстропродаваемой игрой в истории Nintendo ©

Организация Guinness World Record официально сообщила, что игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала самой быстро продаваемой игрой Nintendo за всю историю компании, установив абсолютный рекорд.

Первые продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже известны: запущенная 12 мая, она разошлась тиражом 10 миллионов копий за первые три дня на рынке, сумев превзойти рекорд, установленный Super Smash Bros. Ultimate, установленный еще в 2018 году.

Выпущенная в декабре, Super Smash Bros. Ultimate удалось продать 12,08 миллиона копий за двадцать четыре дня. Ранее рекордсменом была игра Super Mario Bros. для Wii, датируемая 2009 годом, с 10,5 млн копий за восемь недель.

Стоит отметить. что в подсчете отсутствуют игры про покемонов, которые, конечно, напрямую приписываются не Nintendo, а The Pokémon Company.

Как уже сообщалось, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom также является самой быстро продаваемой игрой в истории франшизы. Одним словом, то, что многие считают лебединой песней Nintendo Switch, демонстрирует поистине выдающиеся показатели.