The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
8.5 254 оценки

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала самой быстропродаваемой игрой в истории Nintendo

©
butcher69
Новости

Организация Guinness World Record официально сообщила, что игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала самой быстро продаваемой игрой Nintendo за всю историю компании, установив абсолютный рекорд.

Первые продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже известны: запущенная 12 мая, она разошлась тиражом 10 миллионов копий за первые три дня на рынке, сумев превзойти рекорд, установленный Super Smash Bros. Ultimate, установленный еще в 2018 году.

Выпущенная в декабре, Super Smash Bros. Ultimate удалось продать 12,08 миллиона копий за двадцать четыре дня. Ранее рекордсменом была игра Super Mario Bros. для Wii, датируемая 2009 годом, с 10,5 млн копий за восемь недель.

Стоит отметить. что в подсчете отсутствуют игры про покемонов, которые, конечно, напрямую приписываются не Nintendo, а The Pokémon Company.

Как уже сообщалось, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom также является самой быстро продаваемой игрой в истории франшизы. Одним словом, то, что многие считают лебединой песней Nintendo Switch, демонстрирует поистине выдающиеся показатели.

Индустрия
2
1
Последние посты по игре The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom "Настройка игры на клавамыши"
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom "Настройка игры на клавамыши"
Такая разная Пура
Такая разная Пура
Женщины Nintendo и PlayStation
Женщины Nintendo и PlayStation
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Uilenspiegel

У них что не игра то рекорд. И без всяких копьюктеров за 100500 миллионов.

1