The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стартовала в Великобритании лучше Hogwarts Legacy

Никто не сомневался, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom станет одним из самых больших критических и коммерческих хитов года, и, конечно, игра оправдывает эти ожидания уже через несколько дней после выхода. Мало того, что в настоящее время игра имеет впечатляющий рейтинг на Metacritic - 96 баллов, похоже, что этот уровень всеобщего успеха отражается и на продажах игры с открытым миром.

Например, в Великобритании (согласно данным Gfk, которыми поделился Кристофер Дринг из GamesIndustry в Twitter), Tears of the Kingdom показала лучший старт года в британской рознице в 2023 году. Это означает, что ее физический старт даже больше, чем у Hogwarts Legacy, а это о многом говорит, учитывая, насколько впечатляющим был старт этой ролевой игры.

Кроме того, всего за два дня физических продаж The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала восьмой самой продаваемой игрой франшизы в Великобритании на сегодняшний день, превзойдя по объему продаж за всю жизнь такие предыдущие части, как Skyward Sword, The Wind Waker и A Link Between Worlds. Ее продажи также на 173% превысили продажи Breath of the Wild.

Tears of the Kingdom не совсем удалось стать самым крупным релизом Switch на сегодняшний день: корона по-прежнему принадлежит Pokemon Scarlet and Violet, хотя игра Zelda, очевидно, лишь "немного" уступает ей. Между тем, по объему выручки игра уже стала четвертой по величине игрой Zelda на сегодняшний день, уступая Ocarina of Time и Twilight Princess третье и второе места соответственно.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна на Nintendo Switch.