The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже прошли всего за 94 минуты ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла на Nintendo Switch сегодня, но соревнование между спидраннерами уже началось, и первые результаты впечатляют. В частности, gymnast86 завершил последний приключение Линка чуть более чем за полтора часа, а точнее за 1:34:33, не используя бонусы, полученные от использования amiibo, которые гарантируют материалы, оружие и парашюты.

Вы можете полюбоваться подвигом этого спидраннера в видео ниже, но оно конечно же включает в себя спойлеры по боссам и сюжету игры, смотрите на свой страх и риск. Кроме того, если вам интересно, gymnast86 выпустил второе видео, в котором он подробно объясняет путь, который он выбрал, и некоторые приемы торговли, которые он использовал, чтобы завершить игру в кратчайшие сроки, которое вы можете посмотреть по этому адресу. Он также раскрыл довольно интересную деталь: судя по всему, ни один из глюков Breath of the Wild не работает в его сиквеле.

Учитывая, что The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom поступила в продажу только сегодня, весьма вероятно, что рекорд gymnast86 (который явно заблаговременно заполучил копию) будет побит в ближайшие дни или недели, т.к. будут определены более быстрые маршруты и новые уловки. Например, текущий рекорд прохождения Breath of the Wild — 23:49.

В любом случае, учитывая размер и гигантское количество контента в игре, как объясняется в нашем обзоре, пройти ее менее чем за два часа — это действительно примечательный подвиг.

Просто для сравнения: по оценкам портала How Long to Beat, чтобы добраться до финальных титров The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, требуется 39 часов, а по данным GameSpot — около 50 часов, а у нас речь идет только об основной кампании, без учета второстепенных активностей и дотошного изучения всех настроек.