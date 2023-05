The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom возглавляет британский розничный чарт за прошлую неделю ©

GamesIndustry опубликовала чарты розничных продаж в Великобритании. Как и ожидалось, на этой неделе The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom снова возглавила чарт и стала шестой самой продаваемой игрой серии в Великобритании, обогнав Link's Awakening и Ocarina of Time 3D. Ниже представлен полный чарт:

Согласно данным GfK, розничные продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom упали на 73% за неделю. Это может показаться много, но на самом деле это физиологическое падение, которое часто наблюдается на неделе после запуска игры. В чартах также не произошло никаких изменений для Breath of the Wild, которая получила значительный прирост продаж после дебюта своего прямого сиквела.

Единственной новинкой на этой неделе стала игра LEGO 2K Drive, которая заняла седьмое место. Не слишком выдающийся результат, но, как напоминает нам Кристофер Дринг из GamesIndustry, игры LEGO имеют тенденцию к хорошим продажам в долгосрочной перспективе.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom FIFA 23 Hogwarts Legacy Star Wars Jedi: Survivor Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Scarlatto LEGO 2K Drive The Legend of Zelda: Breath of the Wild Animal Crossing: New Horizons Dead Island 2

Pokémon Scarlet, с другой стороны, за одну неделю поднялась с восемнадцатого на шестое место благодаря выгодному предложению от местного подразделения Amazon. В остальных частях рейтинга мы находим недавно вышедшие игры, такие как Star Wars Jedi: Survivor, Dead Island 2 и вечнозеленые игры, такие как Hogwarts Legacy, Mario Kart 8 Deluxe и FIFA 23.