The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom запустили на эмуляторах Yuzu и Ryujinx ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom только вышла на Nintendo Switch, а, ПК-геймеры уже могут наслаждаться ею в родном 4K с 60 кадрами в секунду. Ниже вы найдете два видео, демонстрирующие плавную работу игры на NVIDIA GeForce RTX 4090. В настоящее время и Yuzu и Ryujinx могут запускать и запускать игру. И хотя игра заблокирована на 30FPS, уже есть мод на 60. Как вы увидите, для запуска игры с 60fps вам понадобится действительно мощный процессор. Пользователь K-O-Haj использовал Intel Core i9 13900KF, и во многих сценах Yuzu постоянно нагружал его основное ядро/поток процессора. Во время таких сценариев частота кадров могла упасть до 50. Однако, по большей части, игра работает с 60 FPS. Теоретически, AMD Ryzen 9 7950X3D потенциально может обеспечить лучшие результаты. Будущие версии Yuzu и Ryujinx также - очевидно - улучшат общую производительность. Если вы не знали, в игре The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на Nintendo Switch часто наблюдаются падения до 20 кадров в секунду. Поэтому в настоящее время лучшим способом испытать игру является высокопроизводительный ПК. Иронично. В качестве бонуса я также включил видео, демонстрирующее игру в 8K.