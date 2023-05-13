The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom запустили на эмуляторах Yuzu и Ryujinx

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom только вышла на Nintendo Switch, а, ПК-геймеры уже могут наслаждаться ею в родном 4K с 60 кадрами в секунду. Ниже вы найдете два видео, демонстрирующие плавную работу игры на NVIDIA GeForce RTX 4090.
В настоящее время и Yuzu и Ryujinx могут запускать и запускать игру. И хотя игра заблокирована на 30FPS, уже есть мод на 60.
Как вы увидите, для запуска игры с 60fps вам понадобится действительно мощный процессор. Пользователь K-O-Haj использовал Intel Core i9 13900KF, и во многих сценах Yuzu постоянно нагружал его основное ядро/поток процессора. Во время таких сценариев частота кадров могла упасть до 50. Однако, по большей части, игра работает с 60 FPS.
Теоретически, AMD Ryzen 9 7950X3D потенциально может обеспечить лучшие результаты. Будущие версии Yuzu и Ryujinx также - очевидно - улучшат общую производительность.
Если вы не знали, в игре The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на Nintendo Switch часто наблюдаются падения до 20 кадров в секунду. Поэтому в настоящее время лучшим способом испытать игру является высокопроизводительный ПК. Иронично.
В качестве бонуса я также включил видео, демонстрирующее игру в 8K.
Подождём патчей и оптимизаци
Думаю месяца через 2-3 будет вполне играбельно в 60 фпс на средних процессорах.
Тоже буду ждать оптимизации. Хороших, не пройденных игр полно.
Я не могу уже ждать ещё пару месяцев оптимизации в 60 кадров, поэтому прохожу в стабильных 30 в 2К)
На r7 5700x в 2к то же 60фпс есть на рюджине, только у меня там почему то звук пропадает, может из-за репака, в любом случае не к спеху, можно и подождать, пока самому с эмулями лень разбираться.
Тут надо ждать когда все графические баги поправят.
Игра очень хорошо работает, у меня даже в BotW больше графических багов чем в этой, единственное что нужно поправить это вылеты, которые довольные частое явление на данный момент.