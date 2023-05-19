Вышел мод от первого лица для The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ©

Моддер выпустил мод от первого лица для The Legend of Zelda Tears of the Kingdom для тех, кто подражает названию Switch на ПК.

С момента выхода сиквела Breath of the Wild на прошлой неделе мы увидели множество модификаций игры, в том числе моды, которые повышают прочность, делают снаряжение небьющимся, улучшают его визуальные эффекты и многое другое. На самом деле, некоторые моддеры уже могли выпускать моды для игры до того, как она официально вышла.

Мод «Immersive Camera», созданный моддером trevix, удаляет элементы пользовательского интерфейса с панели камеры Пуры, позволяя игрокам исследовать Хайрул от первого лица. По словам моддера, мод автоматически переключается обратно на обычную перспективу от третьего лица во время боя, прыжков и плавания.

Мод от первого лица Tears of the Kingdom можно скачать в соответствующем посте на PlayGround.ru с максимальной скоростью.