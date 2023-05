Японские компании дают сотрудникам отпуск, чтобы они успели наиграться в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

В прошлую пятницу на Nintendo Switch состоялся долгожданный релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, который многие фанаты ждали еще с 2019 года. Выход нового приключения произвел настоящий фурор в социальных сетях и на профильных форумах, где пользователи обсуждают забавные механики и другие игровые моменты. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom оказалась настолько масштабным проектом, что у себя на родине в Японии многие компании стали выдавать сотрудникам отпуска только из-за релиза игры.

Как сообщается, в случае с выходом The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom инициатором массовых отпусков выступили именно представители компании и их руководители, а не сами сотрудники, как это бывает. Дело в том, что Японии в последнее время значительно увеличилось количество прогрессивных фирм с молодым руководством, которые прекрасно понимают потребности в играх у своих работников.

Большинство отпусков The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom было запланировано заранее, еще до официального релиза игры. Сотрудники имеют право им воспользоваться по собственному желанию, при этом он будет оплачиваемый. Для прохождения игры у них будет около 10 дней, а затем все же придется вернуться на работу.

Напомним, что в нашем случае брать отпуск для игры в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, как и владеть Nintendo Switch, совсем необязательно. В специальном гайде мы рассказали об особенностях эмуляторов, которые позволяют пройти игру практически на любой устройства и в любое время. Также вам могут пригодиться модификации, доступные для скачивания прямо с нашего сайта, которые сделают ваше прохождение намного удобнее.