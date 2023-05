Японский оркестр провел концерт в честь скорого релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

Уже на следующей неделе состоится выход нового приключения Линка и игроки со всего мира смогут погрузиться в фэнезиный мир The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Пока сами разработчики Nintendo не спешат рекламировать новый проект, этим активно занимается сообщество фанатов игры. Недавно один из японских оркестров, который по совместительству обожает игры из серии The Legend of Zelda, провел полноценный музыкальный концерт в честь надвигающегося релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Саундтрек The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom до релиза игры остается неизвестным, поэтому оркестр решил воссоздать музыкальное сопровождение из прошлой игры. На протяжении почти 2 часов они играли саундтрек из The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Полное выступление оркестра опубликовали в открытый доступ и теперь его можно посмотреть абсолютно бесплатно.

Услышать музыку в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom можно будет уже скоро. Официальный релиз игры состоится 12 мая. Для особо нетерпеливых игроков мы написали гайд, как запустить новинку через эмулятор.