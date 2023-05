За вторую неделю в Японии было продано более 247 000 физических копий Zelda: Tears of the Kingdom ©

За первые три дня The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom было продано более 10 миллионов экземпляров по всему миру, а в отдельных регионах она также пользовалась аналогичной популярностью. На прошлой неделе игра возглавила еженедельные японские чарты физических продаж, продав более 1,1 миллиона экземпляров. Famitsu выпустила последние еженедельные чарты, и игра по-прежнему занимает первое место, продав за вторую неделю более 247 000 физических единиц.



Интересно, что все игры в первой десятке - это игры для Nintendo Switch, что не является редкостью в Японии. Ажиотаж вокруг Tears of the Kingdom, по сути, продолжил передаваться и ее предшественнице Breath of the Wild, которая находится на третьем месте с более чем 7 000 проданных единиц. Между тем, в десятку топа также вошли Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon Scarlet and Violet, Minecraft и другие игры.



Что касается аппаратного обеспечения, то Nintendo Switch по-прежнему остается самой продаваемой консолью недели, разойдясь тиражом более 86 000 единиц. PS5 следует с большим отрывом, продав за неделю более 37 000 единиц.



Ниже вы можете ознакомиться с полным списком аппаратного и физического программного обеспечения за неделю, закончившуюся 21 мая.

Продажи игр (за ними следуют продажи в течение всего времени):

[NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 247,689 (1,367,191) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 8,264 (5,301,742) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 7,520 (2,189,691) [NSW] Pokemon Scarlet and Violet – 5,573 (5,034,295) [NSW] Minecraft – 5,507 (3,141,460) [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 5,360 (432,149) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 4,709 (5,195,387) [NSW] Splatoon 3 – 4,658 (4,019,351) [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection – 4,515 (1,081,447) [NSW] Nintendo Switch Sports – 3,422 (1,081,447)

Продажи оборудования (за ними следуют продажи прошлой недели)