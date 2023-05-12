The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
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Захватывающее приключение The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получило первое обновление и релизный трейлер

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butcher69
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Если вы не заметили, то сегодня состоялся релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, доступной в физических и цифровых магазинах за 69,99 евро, разумеется, исключительно для Nintendo Switch.

В то же время Nintendo выпустила релизный атмосферный трейлер и первое обновление под номером 1.1.0, которое на самом деле исправляет лишь несколько незначительных проблем. Например, оно добавляет поддержку различных языков при выборе имени лошади Линка: корейский, китайский (упрощенный) и китайский (традиционный).

В примечании к обновлению 1.1.0 также упоминаются "дополнительные исправления, которые сделают игровой процесс более приятным", но не уточняется, о чем идет речь. Поэтому мы можем только предположить, что оно исправляет мелкие ошибки, поскольку в опубликованных вчера многочисленных обзорах подчеркивалась исключительная стабильность и чистота игры уже в стартовой версии.

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