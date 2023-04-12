The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.1 61 оценка

Завтра Nintendo покажет последний трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

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monk70
Новости

Nintendo of America объявила через свой аккаунт в Твиттере, что завтра она представит последний трейлер перед выпуском The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Презентация состоится в 16:00 13 марта.

Видео будет длиться около 3 минут, и не уточняется, будет ли оно посвящено игровому процессу. Однако вполне вероятно, что после большого количества механик, которые были показаны в предыдущем трейлере, в этот раз он будет немного больше сфокусирован на сюжете игры.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая на Nintendo Switch.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kenn1y

Игра без сюжета, которая всячески не поощряет боевку, и вот зачем она?

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mongol312

почему не поощряет? В ботве шикарная боевка.

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