Завтра Nintendo покажет последний трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

Nintendo of America объявила через свой аккаунт в Твиттере, что завтра она представит последний трейлер перед выпуском The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Презентация состоится в 16:00 13 марта.

Видео будет длиться около 3 минут, и не уточняется, будет ли оно посвящено игровому процессу. Однако вполне вероятно, что после большого количества механик, которые были показаны в предыдущем трейлере, в этот раз он будет немного больше сфокусирован на сюжете игры.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая на Nintendo Switch.