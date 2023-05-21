Zelda Tears of the Kingdom была почти завершена до переноса в 2022 году ©

С 10 миллионами копий Zelda TOTK, проданных всего за три дня, шедевр Nintendo неизбежно оказывается в центре внимания широкой прессы. Таким образом, последняя статья в Washington Post предлагает продюсер Эйдзи Аонуме возможность рассказать о разработке Tears of the Kingdom.

Как подчеркивает сам Аонума в интервью, основными задачами, на которых он сосредоточился в течение последнего года, были оптимизация и необходимость «передачи философии TOTK» энтузиастам.

Например, представитель Nintendo сообщает, что с марта 2022 года, когда было объявлено об отсрочке выпуска сиквела Zelda BOTW, разработка Tears of the Kingdom уже была практически завершена:

«Мы хотели убедиться, что все на 100 % соответствует требованиям стандартам качества, которые мы установили для себя».

Таким образом, за последний год команда Аонумы сосредоточилась почти исключительно на оптимизации и «полировкекода», чтобы обеспечить плавный запуск.

Что касается «философии TOTK», Аонума вспоминает видео Zelda Tears of the Kingdom из февральской Nintendo Direct и говорит, что «с этим трейлером люди не понимали, какими могут быть элементы игрового процесса новой Zelda, они не знали какое удовольствие может принести игровой процесс». Именно это осознание побудило его сделать 13-минутную демонстрацию видео о наиболее важных аспектах удивительного геймплея Zelda TOTK.