Zelda: Tears of the Kingdom запустили на GeForce MX550 с 2 ГБ видеопамяти - рекомпиляция выдаёт около 30 FPS на ноутбуке

Энтузиаст продемонстрировал работу The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на ноутбуке с видеокартой NVIDIA GeForce MX550, оснащённой всего 2 ГБ видеопамяти, и процессором Intel Core i7-1255U. Благодаря неофициальному проекту TotK Recomp игра выдаёт около 30 кадров в секунду, хотя во время записи наблюдались просадки производительности.

Для запуска использовалась технология статической рекомпиляции, преобразующая ARM64-код оригинальной версии для Nintendo Switch в исполняемый код для компьютеров с архитектурой x86-64. Проект использует графический API Vulkan и поддерживает Windows и Linux, пользовательские разрешения, NVIDIA DLSS, AMD FSR 1 и HDR10. Для создания ПК-версии пользователю необходимо предоставить собственные файлы игры, которые установщик обрабатывает локально.

Главным ограничением тестовой системы оказалось охлаждение ноутбука. Чтобы избежать перегрева и снижения производительности, автору пришлось уменьшить частоту GeForce MX550 на 150 МГц, а также настроить энергопотребление процессора в режиме Turbo Boost через программу ThrottleStop. По его словам, основными проблемами стали высокие температуры и ограниченный объём видеопамяти.

Энтузиаст предполагает, что при более эффективном охлаждении производительность могла бы приблизиться к 40 FPS, однако это лишь оценка, не подтверждённая тестированием. Кроме того, автор не раскрыл точное разрешение рендеринга и полный набор графических настроек, поэтому результаты нельзя напрямую сравнивать с другими системами.

Позднее в комментариях он также заявил, что смог добиться 60 FPS с помощью Lossless Scaling. Однако записать работу игры с такой частотой кадров ему не удалось, поэтому этот результат пока остаётся неподтверждённым.