Зрители обвинили популярный канал Digital Foundry в рекламе Nintendo

Известный технический YouTube-канал Digital Foundry столкнулся с волной резкой критики со стороны своей аудитории. Геймеров не устроил ролик со сравнением оригинальной The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и версии для Switch 2. Многочисленные комментаторы под видео возмутились из-за того, что контент, хотя и помеченный как «спонсорский», на деле оказался рекламой — простой перезаливкой уже существующих промо-материалов Nintendo без какого-либо оригинального анализа или участия команды DF.

«Это первый раз, когда DF меня действительно разочаровал. Это должно было быть отмечено как реклама, а не как спонсируемый контент. Это не контент, созданный DF», — @thingsiplay

«Серьезно, ребята? Прямая реклама — это не то, что я ожидал увидеть на Digital Foundry», — @Thuner67776

Основная претензия зрителей заключается в обманутых ожиданиях. Подписчики, привыкшие к фирменным глубоким техническим разборам, детальным сравнениям, графикам производительности и экспертным комментариям от ведущих канала, вместо этого увидели стандартный рекламный ролик. Комментаторы разочаровались из-за отсутствия уникального контента и анализа, ради которого они и подписываются на Digital Foundry.

«Я не против спонсорского контента, но я ожидал, что это будет технический анализ новых изданий. Это просто перезалив того, что уже было показано на Nintendo Direct. В чем смысл? Это не спонсорский контент, а обычная реклама», — @MisterBrodo

«Не буду врать, я прихожу на этот канал за непредвзятым и подробным анализом частоты кадров и разрешения. Конечно, компания, пытающаяся продать вам свой продукт, расскажет о "повышенном разрешении и частоте кадров", но так ли это на самом деле? В видео об этом просто умалчивается», — @gxdbig0

«2 000 дизлайков менее чем за час — это безумно. Надеюсь, ребята из IGN понимают, что это не то, для чего был создан канал Digital Foundry. Мы здесь для анализа от команды, а не для ролика с прямой трансляции Nintendo двухнедельной давности», — @KaleSings

Многие зрители восприняли эту публикацию как серьезный удар по многолетней репутации Digital Foundry, построенной на объективности и доверии аудитории. Некоторые связали инцидент с недавним переходом команды под контроль IGN и настоятельно призвали авторов не повторять подобных публикаций, чтобы не растерять доверие подписчиков.