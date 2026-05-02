Состоялся релиз экспериментального порта игры The Legend of Zelda: The Minish Cap для ПК

Энтузиасты опубликовали раннюю сборку порта классической игры The Legend of Zelda: The Minish Cap для персональных компьютеров. Проект имеет версию 0.1.0 и работает нативно без использования эмуляторов. В основе релиза лежит масштабный процесс декомпиляции оригинального кода.

Для запуска пользователям потребуется оригинальный образ игры американского региона. Сами архивные файлы порта весят 5,7 мегабайта для систем Windows и 2,2 мегабайта для Linux. Во время начального запуска специальный скрипт извлекает все необходимые ресурсы прямо из образа. Пользователи в социальных сетях уже сообщают, что система успешно работает даже с модифицированными файлами любительских переводов.

Разработчик под псевдонимом 999sian отмечает, что текущая сборка является крайне сырой. В игре пока на 100 процентов отсутствуют музыка и звуковые эффекты. Также наблюдаются визуальные ошибки при переходе между локациями и возможны критические вылеты программы при длительной игре. Несмотря на это, в код уже встроены поддержка геймпада, функция ускорения времени, переключение в полноэкранный режим и возможность смены алгоритмов масштабирования изображения.

Подобные нативные проекты создаются путем длительной обратной разработки кода. Геймеры пишут, что такой подход открывает огромные возможности для создания масштабных модификаций. В отличие от классической эмуляции, декомпиляция позволяет программистам внедрять поддержку современных широких экранов, разблокировать поддержку 60 кадров в секунду и полностью заменять графические ресурсы игры. Игроки уже активно обсуждают возможность внедрения графики в стиле The Legend of Zelda: Link's Awakening и надеются на будущий выход порта для портативной консоли PS Vita.