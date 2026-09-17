Хидэки Камия раскритиковал Zelda: The Wind Waker и оформил платную подписку в соцсети ради споров с фанатами

Знаменитый японский геймдизайнер Хидэки Камия, стоявший у истоков Devil May Cry и Bayonetta, вновь обрушился с резкой критикой на культовую приключенческую игру The Legend of Zelda: The Wind Waker. Разработчик публично назвал признанную классику эпохи консоли GameCube куском дерьма, заявив о глубокой неприязни к ключевым элементам игрового процесса, которые многие геймеры привыкли считать визитной карточкой проекта.
Претензии геймдизайнера сосредоточились на монотонных морских путешествиях, постоянной смене направления ветра с помощью дирижерской палочки и утомительном поиске спрятанных в воде сокровищ. В оригинальном релизе 2002 года перемещение между удаленными островами отнимало внушительное количество времени, а обязательный подъем осколков Трифорса со дна превращался в затяжную рутину, что и по сей день вызывает споры даже в фанатской среде.
Бескомпромиссная позиция автора моментально спровоцировала масштабную волну возмущения со стороны поклонников творчества Nintendo. Вместо того чтобы проигнорировать нападки, Камия вступил в яростную перепалку с недовольными пользователями, активно оскорбляя критиков и отстаивая собственную правоту. Словесный конфликт набрал такие обороты, что разработчик быстро уперся в суточный лимит на публикацию сообщений в социальной сети X, после чего специально раскошелился на платную подписку X Premium, чтобы продолжить виртуальную баталию без ограничений.
Подобное упорство вызвало бурную реакцию в игровом сообществе. Часть геймеров поддержала резкие высказывания ветерана индустрии, напомнив, что классическая версия страдала от искусственного затягивания хронометража и бескрайнего полупустого океана. Впоследствии самой Nintendo даже пришлось существенно перерабатывать механику плавания и сокращать поиски квестовых предметов в ремастере для консоли Wii U, чтобы избавить переиздание от наиболее спорных дизайнерских решений.
Другие пользователи сочли поведение разработчика излишне токсичным, упрекнув его в лицемерии и припомнив спорные моменты в его собственных проектах, включая противоречивую Bayonetta 3. В комментариях отметили, что эксцентричный создатель экшенов уже много лет известен скандальной манерой общения на публичных площадках, где он регулярно раздает перманентные блокировки за любые противоположные мнения.
Несмотря на то что с момента релиза The Legend of Zelda: The Wind Waker прошло уже более 20 лет, морское приключение продолжает оставаться одной из самых поляризующих частей во всей истории франшизы.
Сам он кусок дерьма!Игра классика жанра. Пусть на свои проекты посмотрит!