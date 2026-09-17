Хидэки Камия раскритиковал Zelda: The Wind Waker и оформил платную подписку в соцсети ради споров с фанатами

Знаменитый японский геймдизайнер Хидэки Камия, стоявший у истоков Devil May Cry и Bayonetta, вновь обрушился с резкой критикой на культовую приключенческую игру The Legend of Zelda: The Wind Waker. Разработчик публично назвал признанную классику эпохи консоли GameCube куском дерьма, заявив о глубокой неприязни к ключевым элементам игрового процесса, которые многие геймеры привыкли считать визитной карточкой проекта.

Претензии геймдизайнера сосредоточились на монотонных морских путешествиях, постоянной смене направления ветра с помощью дирижерской палочки и утомительном поиске спрятанных в воде сокровищ. В оригинальном релизе 2002 года перемещение между удаленными островами отнимало внушительное количество времени, а обязательный подъем осколков Трифорса со дна превращался в затяжную рутину, что и по сей день вызывает споры даже в фанатской среде.

Бескомпромиссная позиция автора моментально спровоцировала масштабную волну возмущения со стороны поклонников творчества Nintendo. Вместо того чтобы проигнорировать нападки, Камия вступил в яростную перепалку с недовольными пользователями, активно оскорбляя критиков и отстаивая собственную правоту. Словесный конфликт набрал такие обороты, что разработчик быстро уперся в суточный лимит на публикацию сообщений в социальной сети X, после чего специально раскошелился на платную подписку X Premium, чтобы продолжить виртуальную баталию без ограничений.

Подобное упорство вызвало бурную реакцию в игровом сообществе. Часть геймеров поддержала резкие высказывания ветерана индустрии, напомнив, что классическая версия страдала от искусственного затягивания хронометража и бескрайнего полупустого океана. Впоследствии самой Nintendo даже пришлось существенно перерабатывать механику плавания и сокращать поиски квестовых предметов в ремастере для консоли Wii U, чтобы избавить переиздание от наиболее спорных дизайнерских решений.

Другие пользователи сочли поведение разработчика излишне токсичным, упрекнув его в лицемерии и припомнив спорные моменты в его собственных проектах, включая противоречивую Bayonetta 3. В комментариях отметили, что эксцентричный создатель экшенов уже много лет известен скандальной манерой общения на публичных площадках, где он регулярно раздает перманентные блокировки за любые противоположные мнения.

Несмотря на то что с момента релиза The Legend of Zelda: The Wind Waker прошло уже более 20 лет, морское приключение продолжает оставаться одной из самых поляризующих частей во всей истории франшизы.