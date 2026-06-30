Слухи о возвращении Zelda не утихают: инсайдер намекнул на судьбу Twilight Princess и Wind Waker для Switch 2

В сети появилась новая порция слухов о возможных ремастерах The Legend of Zelda: Twilight Princess и The Legend of Zelda: The Wind Waker для Nintendo Switch 2. На этот раз источником информации стал инсайдер Нэш Уиддл, который заявил, что вновь слышит о возможном возвращении Twilight Princess, тогда как судьба Wind Waker, по его данным, остаётся неопределённой.

Важно отметить, что Nintendo не делала никаких официальных анонсов, поэтому всю информацию следует воспринимать исключительно как слух. По словам Уиддла, если ремастер Twilight Princess действительно находится в работе, то он может получить не просто перенос, а доработанную версию с дополнительными улучшениями, тогда как проект по Wind Waker, предположительно, оказался в своеобразном «лимбо».

Интерес к этим играм неудивителен. Обе уже получили HD-версии для Wii U — Twilight Princess в 2016 году, а Wind Waker ещё в 2013-м. Однако из-за коммерческой неудачи самой консоли многие поклонники серии так и не познакомились с этими изданиями, поэтому их выход на современной платформе остаётся одним из самых ожидаемых запросов сообщества.

Пока поклонникам остаётся лишь ждать официальных новостей. Если слух подтвердится, именно Twilight Princess может первой вернуться на актуальную консоль Nintendo, тогда как будущее The Wind Waker, судя по последним сообщениям, остаётся под вопросом. До тех пор никаких подтверждений существования этих проектов со стороны Nintendo нет.