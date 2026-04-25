Миямото объяснил, почему Nintendo не стала копировать успех GTA

После стремительного роста популярности Grand Theft Auto III в начале 2000-х многие компании начали активнее выпускать игры с более взрослым контентом. Однако Nintendo выбрала иной путь и сознательно отказалась следовать этому тренду.

Легендарный геймдизайнер Сигэру Миямото ещё в 2003 году отмечал, что, несмотря на интерес аудитории к подобным проектам, задача Nintendo — не копировать чужие идеи, а создавать альтернативы. По его словам, компания стремилась предложить игрокам другой опыт, а не конкурировать с играми, построенными вокруг насилия и криминала.

На тот момент Nintendo выпускала The Legend of Zelda: The Wind Waker, которая вызвала споры из-за своего яркого и мультяшного визуального стиля. Многие игроки ожидали более «серьёзного» подхода, особенно на фоне популярности GTA, однако со временем проект получил признание и стал одной из культовых частей серии.

Миямото также подчёркивал, что Nintendo не делает игры для узкой возрастной категории. Компания стремится создавать проекты, которые будут интересны как детям, так и взрослым, при этом соблюдая определённые моральные принципы.

Такой подход остаётся ключевым для Nintendo и сегодня: вместо попыток повторить успех «взрослых» блокбастеров компания продолжает развивать собственный стиль и делать ставку на оригинальные идеи и широкую аудиторию.