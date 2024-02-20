Для The Legend of Zelda: Twilight Princess стал доступен многопользовательский мод

Поклонники Зельды, сегодня для вас кое-что особенное. Команда моддеров только что выпустила онлайновый/многопользовательский мод для The Legend of Zelda: Twilight Princess. Используя этот мод, вы сможете играть в эту игру Zelda вместе со своими друзьями.

Самое интересное, что этот мод можно использовать и на ПК. ПК-геймеры могут использовать эмулятор Nintendo GameCube для игры The Legend of Zelda: Twilight Princess. И да, этот мод Online/Multiplayer совместим с ними.

В итоге теперь PC-геймеры смогут насладиться Twilight Princess совершенно по-новому. Помимо всего прочего, мод добавляет окно чата. С его помощью вы сможете общаться с друзьями. Также через чат можно использовать консольные команды. И это еще не все. Благодаря этому онлайн-моду в игру могут одновременно играть до 16 игроков. Команда также добавила множитель врагов, а также рандомизатор врагов.

Плохая новость заключается в том, что сборка этого мода для раннего доступа находится за платной стеной Patreon. Это не очень хорошо, но, к счастью, это только на этапе раннего доступа. Команда мододелов планирует выпустить его бесплатно для всех желающих летом 2024 года. По крайней мере, таков их текущий план.