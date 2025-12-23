Энтузиасты полностью декомпилировали The Legend of Zelda: Twilight Princess

Всё больше игр, особенно классика консолей Nintendo прошлых лет, таких как Mario Kart 64 или The Legend of Zelda: Ocarina of Time, полностью декомпилируются. Это позволяет портировать их на платформы, отличные от тех, на которых они были первоначально выпущены, в частности, на ПК, и изменять различные аспекты игры.

Декомпиляция игры на 100% означает, теоретически, полное восстановление исходного кода из скомпилированных файлов (исполняемых файлов, байт-кода, ресурсов) игры. На практике это означает достижение полного и функционального восстановления её логики.

Совсем недавно энтузиасты сообщили о полной декомпиляции The Legend of Zelda: Twilight Princess. Конверсия для ПК, очевидно, займёт некоторое время, учитывая также сложность игры. Процесс декомпиляции совершенно легален, как и использование полученного кода. Важно то, что игра не использует ресурсы, защищённые авторским правом, настолько, что при конвертации в данном случае пользователь должен предоставить файлы самостоятельно, теоретически, из оригинальной копии игры.

The Legend of Zelda: Twilight Princess — это приключенческая игра в жанре экшен, действие которой разворачивается в королевстве Хайрул. Она отличается более мрачным и зрелым тоном, чем другие части серии. Игра была выпущена для Nintendo GameCube и Nintendo Wii в 2006 году.