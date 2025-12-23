Энтузиасты полностью декомпилировали The Legend of Zelda: Twilight Princess

Всё больше игр, особенно классика консолей Nintendo прошлых лет, таких как Mario Kart 64 или The Legend of Zelda: Ocarina of Time, полностью декомпилируются. Это позволяет портировать их на платформы, отличные от тех, на которых они были первоначально выпущены, в частности, на ПК, и изменять различные аспекты игры.
Декомпиляция игры на 100% означает, теоретически, полное восстановление исходного кода из скомпилированных файлов (исполняемых файлов, байт-кода, ресурсов) игры. На практике это означает достижение полного и функционального восстановления её логики.
Совсем недавно энтузиасты сообщили о полной декомпиляции The Legend of Zelda: Twilight Princess. Конверсия для ПК, очевидно, займёт некоторое время, учитывая также сложность игры. Процесс декомпиляции совершенно легален, как и использование полученного кода. Важно то, что игра не использует ресурсы, защищённые авторским правом, настолько, что при конвертации в данном случае пользователь должен предоставить файлы самостоятельно, теоретически, из оригинальной копии игры.
The Legend of Zelda: Twilight Princess — это приключенческая игра в жанре экшен, действие которой разворачивается в королевстве Хайрул. Она отличается более мрачным и зрелым тоном, чем другие части серии. Игра была выпущена для Nintendo GameCube и Nintendo Wii в 2006 году.
И зачем это надо если есть эмулятор?
системки намного ниже у портов
Эмулятор запустится даже на калькуляторе
Чтобы ты спросил. А если серьёзно.
1) Легче модифицировать игру.
2) Баги легче исправлять, на эмуляторе не исправишь баги.
3). Как и сказал чел сверху, системки ниже у портов.
4) Возможность на разных устройствах играть. Поддержка мыши например. На эмуляторе всего стик эмулирует.
5) Если эмулятор обновляется, то может сломать совместимость игры, что создаёт трудности.
А порт легче поддерживать.
Кажется кого-то ждёт повестка в суд.
80.76% decompiled silent hill из ps1 тоже будет готово)))
ого
Так что, шах и мат товарищи Nintendo! 😁
В таком случае можно попробовать декомпилировать и остальные крутые проекты большой N!