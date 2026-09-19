Фанатский порт The Legend of Zelda Twilight Princess для ПК обновился до версии 2.0 с поддержкой модов

Команда энтузиастов Twilit Realm выпустила масштабное обновление 2.0 для фанатского порта культовой приключенческой игры The Legend of Zelda: Twilight Princess для ПК, известного под названием Dusklight. Проект представляет собой нативную декомпиляцию игры на базе современного движка Aurora, которая позволяет запускать классику без задержек и ограничений обычной эмуляции. Как подчеркнул один из создателей проекта под ником Taka, авторы провели последние несколько месяцев за созданием этого патча и очень рады наконец показать все наработки сообществу. Обновление принесло в проект расширенный инструментарий для модификаций, встроенный браузер пользовательского контента и полноценный режим случайной генерации предметов.

Главным нововведением версии 2.0 стало появление полноценной системы поддержки модификаций. Прямо в интерфейс игры внедрили каталог дополнений, который позволяет находить, скачивать и обновлять модификации без необходимости вручную распаковывать файлы в системных папках. Пользователи могут устанавливать пакеты формата .dusk простым перетаскиванием файла в окно запущенной игры, включать и отключать их на лету во время прохождения, а также настраивать параметры каждого отдельного мода. Вместе с этим порт получил встроенное меню кастомизации внешности, позволяющее перекрашивать костюмы Линка, его экипировку, волчий облик, лошадь Эпону, напарницу Мидну и цветовую палитру интерфейса. Для авторов контента подготовили открытый инструментарий на C++ и скриптах Luau, позволяющий создавать новые геймплейные механики, менять катсцены и добавлять уникальные анимации.

Еще одним масштабным новшеством стал встроенный генератор случайных прохождений Dusklight Randomizer. Функция позволяет перетасовать расположение любых предметов в игровом мире, включая снаряжение из подземелий, товары торговцев, награды за побочные квесты, скрытые навыки и секреты. Игрокам разрешили настраивать правила прохождения под себя, пропускать затянутый обучающий пролог, изменять требования для входа в замок Хайрул и перемешивать входы в локации, пещеры и залы с боссами. На случай безвыходных ситуаций генератор автоматически создает подробный журнал подсказок, а параметрами каждого сгенерированного мира можно делиться с другими игроками с помощью коротких ссылок.

Серьезный упор в версии 2.0 сделали на графику и техническую оптимизацию. За счет внедрения асинхронной обработки команд графического процессора и оптимизации внутренних систем движка производительность игры выросла в несколько раз. В демонстрационных тестах авторов частота кадров в тяжелых сценах поднялась с 235 до внушительных 800 кадров в секунду. Меню, текст, карта и элементы интерфейса теперь поддерживают динамический шаг времени, благодаря чему они работают плавно даже на мониторах с очень высокой частотой обновления. Разработчики также улучшили интерполяцию для погодных явлений, физики веревок, частиц и прицелов, а потоковая подгрузка текстур полностью устранила задержки и рывки при использовании фанатских пакетов высокого разрешения.

Управление адаптировали под современные стандарты персональных компьютеров и мобильных устройств. Игрокам стало доступно полноценное управление камерой и прицеливанием с помощью обычной компьютерной мыши, а также улучшилась работа гироскопа на портативных консолях уровня Steam Deck. Для мобильной версии под Android подготовили детально настраиваемое сенсорное управление с гибридной фиксацией цели при касании экрана. Помимо этого, в настройках появились опции отключения черных полос в катсценах и геймплее, возможность значительно ускорить загрузочные переходы между локациями и отображение удобного прицела для рогатки и лука.

Звуковой тракт игры модернизировали до поддержки пространственного объемного звука форматов 5.1 и 7.1, повысив исходную частоту дискретизации с 32 до 48 кГц и добавив отдельный регулятор громкости для фоновой музыки. Кроме того, проект обзавелся собственным менеджером сохранений с защитой от повреждения данных, функцией резервного копирования и поддержкой импорта форматов .gci и .raw. База поддерживаемых дисков пополнилась японскими изданиями для GameCube и большинством мировых релизов для Wii. При этом авторы обращают внимание, что декомпиляция кода пока полностью совпадает только с оригинальной версией для GameCube, поэтому даже при использовании образа диска от Wii проект воспроизводит раскладку кнопок и элементы интерфейса именно кубической классики.

Для работы Dusklight требуется видеокарта с поддержкой графических интерфейсов Direct3D 12, Vulkan 1.1 или Metal. Проект не содержит защищенных авторским правом файлов, поэтому для создания рабочей сборки игрокам необходимо предоставить собственный легальный дамп оригинального диска с игрой, что традиционно спасает разработчиков от внимания юристов Nintendo. В самом конце официального видеоролика команда оставила недвусмысленный намек на скорое добавление поддержки версии для Wii U, что в перспективе позволит перенести на ПК ассеты и графические улучшения из официального переиздания высокой четкости.