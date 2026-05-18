Вышло обновление 1.2.0 для неофициального ПК-порта The Legend of Zelda: Twilight Princess

Команда разработчиков Dusklight, неофициального порта The Legend of Zelda: Twilight Princess для ПК, выпустила для игры новое обновление. Для Dusklight требовалась видеокарта с поддержкой D3D12, Vulkan или Metal. Однако Dusklight V1.2.0 добавляет экспериментальную поддержку DX11 и OpenGL. Это означает, что порт теперь может работать на устройствах, которые не поддерживают Vulkan 1.1, D3D12 или Metal.

Версия 1.2.0 также добавляет опцию ограничения частоты кадров. Теперь игроки могут установить любое желаемое ограничение частоты кадров. Команда также добавила множество исправлений и улучшений в интерполяцию частоты кадров. Кроме того, они добавили новую опцию передискретизации «Область». Говорят, что это более плавная передискретизация как при увеличении, так и при уменьшении разрешения относительно внутреннего.

В новой версии Dusklight добавлена ​​возможность включения и отключения замены текстур в игре. Также улучшена логика достижений для персонажей Skybook. Кроме того, добавлен механизм безопасности для автосохранений. Это означает, что игра больше не будет автоматически сохраняться после загрузки состояния или после сброса.

Стоит также отметить, что новая версия содержит ряд исправлений ошибок. Например, исправлена ​​регрессия замены текстур мипмапов, которая могла возникать в версии 1.1.1. Исправлена ​​ошибка зависания, которая могла возникать на титульном экране при сбросе во время сохранения. Более того, игра теперь должна быть более стабильной на вашем устройстве, так как команда исправила различные сбои на всех платформах.

Вы можете скачать его по этой ссылке. Для запуска Dusklight вам понадобится ROM-файл игры The Legend of Zelda: Twilight Princess для GameCube (североамериканская версия, NTSC) или европейской версии (PAL). В настоящее время Dusklight не поддерживает версию для Wii.