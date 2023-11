Приключенческая ролевая игра Legends of Amberland 2: The Song of Trees получила дату выхода

Разработчик инди-игр Silver Lemur Games объявил дату выхода Legends of Amberland 2: The Song of Trees. Игра выйдет на ПК в Steam и GOG 5 декабря 2023 года. Кроме того, разработчик также планирует портировать игру на консоли где-то в 2024 году с дополнительной языковой поддержкой.

Legends of Amberland 2: The Song of Trees — классическая вестерн-ролевая игра. Она черпает вдохновение из игр 90-х, таких как Might & Magic, Wizardry, Ultima, серия Gold Box и других. В игре ведется вид от первого лица с перемещением по сетке и пошаговой системой.

Игроки возглавят отряд из семи персонажей, называемых искателями приключений, и отправятся в эпическое приключение, чтобы сразиться со злом, скрывающимся в Янтарной стране. История легкая, эпическая и героическая, со сказочными и юмористическими элементами.

Самое интересное в серии Legends of Amberland то, что в нее можно играть в любом порядке. Могут быть некоторые умеренные отсылки к событиям из предыдущей игры Legends of Amberland: The Forgotten Crown. Однако это совершенно не мешает получению опыта. У них один и тот же мир и история, но у каждой своя отдельная и самостоятельная история.