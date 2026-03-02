Состоялся релиз ролевой игры Legends of Amberland 3: The Crimson Tower

Сегодня, 2 марта 2026 года, студия Silver Lemur Games выпустила на ПК новую ролевую игру Legends of Amberland 3: The Crimson Tower. Проект уже доступен в цифровых магазинах. Игра представляет собой партийную RPG, которая черпает вдохновение в популярных проектах из 90 годов, среди которых выделяются Might & Magic, Wizardry и Ultima.

Игрокам предстоит управлять отрядом из 7 искателей приключений. Героев можно создать вручную или выбрать из заранее подготовленных вариантов. Исследование открытого мира и сражения проходят в пошаговом режиме с видом от 1 лица и перемещением по сетке с поворотами на 90 градусов. Разработчики реализовали динамичные бои с быстрыми анимациями, удобное управление инвентарем с бездонной сумкой и систему быстрого перемещения, которая сокращает время на возвращение в пройденные локации. Прохождение сюжета не требует бесконечного гринда, а история подается как легкое и немного юмористическое приключение.

События 3 части разворачиваются в той же вселенной, что и прошлые 2 игры серии, однако сюжет полностью самостоятелен. Знание предыдущих событий не является обязательным. Проект отличается низкими системными требованиями и стабильно работает на старых компьютерах при высоких разрешениях экрана. Для установки потребуется 200 мегабайт свободного места на накопителе и 1 гигабайт оперативной памяти.

На старте Legends of Amberland 3: The Crimson Tower поддерживает только английский язык, но создатели планируют добавить перевод на другие языки в будущем. Поддержка русского языка в настоящий момент отсутствует. Проект обладает полной поддержкой геймпадов и портативной консоли Steam Deck. Позже авторы планируют выпустить версии для консолей. До 16 марта игру можно приобрести со скидкой 10 процентов за 639 рублей вместо 710 рублей.