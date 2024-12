Французская студия представила кельтскую CRPG Legends of Awen: Rise of the Fianna

Французская студия Hawkswell представила свою первую игру — Legends of Awen: Rise of the Fianna, кельтскую CRPG, которая была анонсирована на PC Gaming Show. Игра перенесет игроков в королевство Тара, охваченное внутренними конфликтами и древним злом. Главным героем является Финн, сирота с потусторонними силами, который вступает в ряды Фианны и должен стать их лидером.

Игрокам предстоит управлять отрядом, участвовать в тактических сражениях и устанавливать отношения с пятью уникальными компаньонами. В Legends of Awen будет предложено множество вариантов прохождения, включая мирные способы решения конфликтов через переговоры и манипуляции. Важным элементом игры станет выбор игрока, который повлияет на ход событий и концовки, что придаст проекту высокую реиграбельность.

Для завершения разработки и расширения контента студия планирует провести краудфандинговую кампанию в первом квартале 2025 года. Игра также предлагает расширение вариантов выбора игрока, что повысит влияние решений на развитие сюжета.

Legends of Awen: Rise of the Fianna будет доступна в Steam, а также на других платформах.