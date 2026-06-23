Для метроидвании Legion of Judgment: Fallen Angel вышла альфа-демоверсия в Steam

Студия Theremin Interactive выпустила альфа-демоверсию своей 2.5D Action RPG метроидвании Legion of Judgment: Fallen Angel. Демоверсия уже доступна в Steam, тогда как дата релиза полной версии игры пока не объявлена.

Согласно описанию проекта, действие Legion of Judgment: Fallen Angel разворачивается в мире, захваченном гильдией оборотней. Главный герой потерял свои способности и воспоминания, после чего начинает путь по восстановлению утраченных сил. Игровой процесс сочетает исследование нелинейных локаций в духе метроидваний, элементы ролевой игры, развитие персонажа и управление собственным отелем, который выступает базой для восстановления Легиона Правосудия.

Разработчики называют одной из ключевых особенностей проекта сочетание боевой системы жанра belt-scroller и механик метроидвании. Игрокам доступны парирования, отмена атак и различные комбинации ударов. Помимо сражений, предусмотрена система развития персонажа через уровни и экипировку с разнообразными эффектами.

В опубликованной демоверсии доступен пролог игры продолжительностью около 20 минут. Авторы уточняют, что сохранения из демо-версии не будут перенесены в полную версию проекта.

Полная версия Legion of Judgment: Fallen Angel пока не имеет даты выхода.