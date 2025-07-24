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Legion TD 2 20.11.2017
Стратегия, Инди, Tower defence, Вид сверху, Фэнтези
7.4 18 оценок

В Epic Games Store началась новая бесплатная раздача Legion TD 2 - продолжение мода для Warcraft 3

KoRnEr KoRnEr

Epic Games Store снова добавил еженедельную раздачу — с 24 по 31 июля желающие могут получить стратегию про защиту башни Legion TD 2.

Выпущенная в 2017 году, Legion TD 2 представляет собой интересную смесь однопользовательской и многопользовательской защиты башен с сильными элементами автобоя. Она черпает вдохновение из своего Warcraft 3 mod но даже первая часть игры сильно эволюционировала по сравнению с модом, и представляет собой изысканную игру с глубокой стратегией и командной игрой.

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Кстати говоря, в многопользовательском режиме этой скоро ставшей бесплатной игры в Epic Games Store есть режим 4v4 и 2v2, а также поддержка кросс-платформенных матчей. Legion В TD 2 также есть кампания, которая позволяет играть соло или в кооперативе и предлагает до 20 часов PvE-контента.

Чтобы игра была интересной и увлекательной, разработчики выпускают еженедельные задания Игроки также могут сражаться с ИИ с различными уровнями сложности для тренировки. В игре более 100 уникальных бойцов, и игроки могут выбрать один из 8 различных легионов. Стратегическая глубина игры в основном заключается в составе и размещении этих бойцов.

Legion TD 2 обычно стоит $24,99, когда нет распродаж, и в настоящее время имеет "очень положительный" рейтинг в Steam с более чем 11 тысячами отзывов, и её рекомендуют 86% игроков.

В следующей раздаче EGS игроки смогут бесплатно получить приключение Pilgrims и Keylocker — JRPG в стилистике киберпанка. Акция продлится до 7 августа 18:00.

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
создатель русского репа

реп в трейлере = 100% провал

4
KabbalisticJerry

Что-то не заметил в статье ссылки на саму раздачу. Кому надо - ссылка вот.

https://store.epicgames.com/ru/p/legion-td-2-a244b9доступна

Можно спокойно забирать в ru регионе без плясок с бубном.

2
Pastoral

А я забрал спокойно ..

1
KabbalisticJerry Pastoral

Так я и написал - доступна)

1
Traha_Global KabbalisticJerry

Странно а я только что забрал)