В Epic Games Store началась новая бесплатная раздача Legion TD 2 - продолжение мода для Warcraft 3

Epic Games Store снова добавил еженедельную раздачу — с 24 по 31 июля желающие могут получить стратегию про защиту башни Legion TD 2.

Выпущенная в 2017 году, Legion TD 2 представляет собой интересную смесь однопользовательской и многопользовательской защиты башен с сильными элементами автобоя. Она черпает вдохновение из своего Warcraft 3 mod но даже первая часть игры сильно эволюционировала по сравнению с модом, и представляет собой изысканную игру с глубокой стратегией и командной игрой.

Кстати говоря, в многопользовательском режиме этой скоро ставшей бесплатной игры в Epic Games Store есть режим 4v4 и 2v2, а также поддержка кросс-платформенных матчей. Legion В TD 2 также есть кампания, которая позволяет играть соло или в кооперативе и предлагает до 20 часов PvE-контента.

Чтобы игра была интересной и увлекательной, разработчики выпускают еженедельные задания Игроки также могут сражаться с ИИ с различными уровнями сложности для тренировки. В игре более 100 уникальных бойцов, и игроки могут выбрать один из 8 различных легионов. Стратегическая глубина игры в основном заключается в составе и размещении этих бойцов.

Legion TD 2 обычно стоит $24,99, когда нет распродаж, и в настоящее время имеет "очень положительный" рейтинг в Steam с более чем 11 тысячами отзывов, и её рекомендуют 86% игроков.

В следующей раздаче EGS игроки смогут бесплатно получить приключение Pilgrims и Keylocker — JRPG в стилистике киберпанка. Акция продлится до 7 августа 18:00.