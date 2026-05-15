LEGO 2K Drive снимут с продажи спустя три года после релиза - ещё один онлайн-проект не выдержал дистанцию

LEGO 2K Drive вскоре исчезнет из цифровых магазинов. Компания 2K готовится снять проект с продажи уже 19 мая, а полное отключение серверов запланировано на 31 мая 2027 года. Для игры, вышедшей лишь три года назад, это выглядит довольно ранним завершением жизненного цикла — особенно для проекта, который изначально задумывался как долгосрочная семейная онлайн-гонка.

Любопытно, что официального анонса от 2K почти не было: информация всплыла благодаря пользователям форума ResetERA и уведомлению в PlayStation Store. Такой «тихий уход» только усиливает ощущение, что издатель предпочёл не привлекать лишнего внимания к закрытию проекта.

На старте LEGO 2K Drive выглядела довольно перспективно. Игра сочетала открытый мир, трансформируемый транспорт и фирменную LEGO-эстетику, позволяя свободно переключаться между гонками по дорогам, воде и бездорожью. Плюс к этому — сюжетный режим, редактор машин и попытка сделать что-то вроде более семейной версии Forza Horizon. Но, как часто бывает с подобными экспериментами, хорошей идеи оказалось недостаточно для долгосрочного успеха.

После отключения серверов владельцы всё ещё смогут запускать игру, но весь онлайн-функционал, включая мультиплеер, исчезнет. И это снова поднимает старую проблему современной индустрии: даже купленная игра всё чаще оказывается «временной лицензией», особенно если она зависит от серверной инфраструктуры.

В итоге история LEGO 2K Drive выглядит как ещё один пример того, насколько сложно сегодня удержать аудиторию даже у известных брендов. LEGO и 2K звучали как почти гарантированно успешная комбинация, но рынок сервисных игр оказался куда жёстче, чем ожидалось.