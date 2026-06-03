18 сентября LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight доберётся до Switch 2 и получит DLC с Джокером и Харли Квинн

Warner Bros. Games сегодня объявила о мировом релизе получившей признание критиков игры LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight для Nintendo Switch 2 18 сентября 2026 года. Предзаказы на стандартное и делюкс-издание уже доступны.

Кроме того, в тот же день, 18 сентября, выйдет загружаемый контент Mayhem Collection, включающий новый режим Mayhem Mode с Джокером и Харли Квинн в качестве игровых персонажей, для владельцев Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Game Store) Deluxe Edition.