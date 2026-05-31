Актер озвучки Бэтмена в Lego Batman: Legacy of the Dark Knight рассказал о своей версии Темного рыцаря

Шай Мэтисон, подаривший голос Бэтмену в Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, рассказал, что при работе над персонажем старался не копировать ни одну из существующих интерпретаций Темного рыцаря.

По словам актера, разработчики хотели создать образ, который объединил бы разные версии Бэтмена из фильмов, мультсериалов, комиксов и игр. В итоге получился герой, которого сам Мэтисон описывает как «все голоса Бэтмена и ни один из них».

Сюжет игры охватывает 20 лет жизни Брюса Уэйна — от молодого человека, движимого жаждой мести, до легендарного защитника Готэма. Из-за этого актеру пришлось показывать взросление персонажа не только через реплики, но и через изменения в голосе.

Отдельно Мэтисон высказался о наследии Кевина Конроя, которого многие считают эталонным голосом Бэтмена в играх и анимации.

«Я никогда не стану Кевином Конроем. Кто вообще сможет стать Кевином Конроем? Никто. Я никогда не буду Троем Бейкером. Я просто буду своей версией Бэтмена», — заявил актер.

По мнению Мэтисона, секрет популярности Темного рыцаря заключается в его универсальности. Он считает, что персонаж одинаково хорошо работает как в мрачных и реалистичных историях, так и в более легких и комедийных проектах вроде LEGO-игр.

«На этот вопрос просто нет ответа. Бэтмен может быть всем этим сразу. Думаю, именно поэтому этот персонаж существует уже 86 лет», — отметил актер.

Мэтисон также признался, что считает большой честью тот факт, что для некоторых молодых игроков именно его версия героя может стать первым знакомством с Бэтменом. По его словам, эта мысль до сих пор кажется ему немного сюрреалистичной.