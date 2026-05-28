Alinea Analytics: Стартовый тираж новой игры LEGO Batman превысил 1,2 млн копий

Рис Эллиотт, ведущий аналитик агентства Alinea Analytics, обнародовал первые данные о продажах долгожданного приключенческого экшена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight от студии TT Games. Согласно опубликованным данным, за дебютный период после официального релиза игра продемонстрировала впечатляющую динамику, разойдясь общим тиражом в 1,2 миллиона копий среди владельцев консолей и ПК.

Анализ популярности проекта на различных игровых системах показал явное доминирование PlayStation, на долю которой пришлось более половины всех продаж — 612 тысяч копий игры. Консоли семейства Xbox заняли 2-ю строчку в рейтинге с результатом в 289 тысяч проданных единиц, а в сервисе Steam на ПК было реализовано 249 тысяч копий.

Благодаря таким стартовым показателям новая игра LEGO Batman уже успела принести разработчикам и издателю внушительный общий доход в размере 83 миллионов долларов. Эти финансовые результаты не только подтверждают коммерческий успех новинки, но и наглядно демонстрируют долговечность и высокую востребованность франшизы о Тёмном Рыцаре в фирменной стилистике LEGO.