Действие Lego Batman: Legacy of the Dark Knight развернётся в "гораздо более захватывающем городе, чем когда-либо"

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, анонсированная на Gamescom 2025, станет первой игрой Lego от TT Games после Lego Star Wars: The Skywalker Saga 2022 года, которая ознаменует собой самый большой технический скачок для серии Lego, превратив её из добротного семейного beat-'em-up в полноценный экшен от третьего лица.

В интервью GamesRadar+ стратегический директор TT Games Джонатан Смит рассказал, как этот большой шаг вперёд, сделанный в The Skywalker Saga, поможет Lego Batman.

Мы смотрим на Batman с точки зрения всего, что мы сделали в прошлом, всего, чего мы достигли в Lego Star Wars: The Skywalker Saga: У нас появились новые возможности благодаря новым технологиям.

В Lego Batman также будет полноценный открытый мир Готэм-сити. И хотя у Lego уже были открытые миры (и даже открытый мир Готэма), Смит сказал:

Теперь мы можем построить гораздо более захватывающий город, чем когда-либо прежде. Масштаб этой игры намного больше, чем у других наших игр.