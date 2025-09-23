Джеймс Ганн: "Lego Batman Legacy of the Dark Knight даст игрокам прочувствовать персонажа так полно, как никогда раньше"

Режиссёр фильмов о Супермене и соруководитель DC Studios Джеймс Ганн рассказал, что предстоящая игра Lego Batman: Legacy of the Dark Knight может предложить самый полный взгляд на Бэтмена на сегодняшний день.
Бэтмен — это человек, делающий добро. Бэтмен — Тёмный рыцарь, это существо, жаждущее мести. Одно из главных преимуществ Lego Batman: Legacy of the Dark Knight заключается в том, что он воплощает все те разнообразные черты Бэтмена, которые мы любим на протяжении многих лет. Игроки смогут прочувствовать этого персонажа, возможно, настолько полно, как никогда раньше.
Мне нравится, когда история бросает вызов ожиданиям. Мне нравится, что мы погружаемся в Lego Batman, в ней действительно есть настоящие эмоции и ставки. Мне нравится это сочетание DC и Lego, как они работают вместе. В Lego есть что-то такое, что просто открывает нам простор для игры и творчества — и своего рода нашего собственного художественного самовыражения.
В 2015 году казалось что года через 3-4 точно выйдет шедевр который будет намного круче arkham knight. Спустя 11 лет мы похоже получаем игру про темного рыцаря которую мы заслуживаем...