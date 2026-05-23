LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 22.05.2026
Экшен, Платформер, От третьего лица, Песочница, Юмор
6.6 77 оценок

Хакер voices38 взломал LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

2BLaraSex 2BLaraSex

Хакер voices38 сообщил об успешном взломе анти-пиратской защиты Denuvo в игре LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, которая вышла 22 мая 2026 года. Другими словами, игра была взломана прямо в день релиза, чем voices38 и не преминул похвастаться.

В первый же день, наслаждайтесь.

Примечательно, что в этот же день voices38 также взломал Mafia: The Old Country. Таким образом, за один день были взломаны сразу две игры с защитой Denuvo, чего не случалось со времен CPY.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - это масштабная приключенческая экшен-игра с открытым миром, разработанная студией TT Games и изданная Warner Bros. Games. Мировой релиз игры состоялся 22 мая 2026 года для платформ PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Проект представляет собой четвертую основную часть серии LEGO Batman и позиционируется как дань уважения всей истории Темного Рыцаря.

Комментарии:  52
Zick211

Да он машина прям!

DishonestSherman

Игра хоть и шлак(лично для меня) но факт в том, что в ДЕНЬ МАТЬ ЕГО РЕЛИЗА !!! Мои аплодисменты!!!

art1k0215

Осталось РУ озвучку накатить..

Giggity

Самое главное не написано, взлом костылями или нормальный кряк

выв ывф

Он супермен какой то ?

