Хакер voices38 взломал LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Хакер voices38 сообщил об успешном взломе анти-пиратской защиты Denuvo в игре LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, которая вышла 22 мая 2026 года. Другими словами, игра была взломана прямо в день релиза, чем voices38 и не преминул похвастаться.

В первый же день, наслаждайтесь.

Примечательно, что в этот же день voices38 также взломал Mafia: The Old Country. Таким образом, за один день были взломаны сразу две игры с защитой Denuvo, чего не случалось со времен CPY.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - это масштабная приключенческая экшен-игра с открытым миром, разработанная студией TT Games и изданная Warner Bros. Games. Мировой релиз игры состоялся 22 мая 2026 года для платформ PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Проект представляет собой четвертую основную часть серии LEGO Batman и позиционируется как дань уважения всей истории Темного Рыцаря.