Инсайдер: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет весной 2026

Инсайдер под ником LEGO Games News рассказал, что экшен LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight от Warner Bros. Games и TT Games поступит в продажу весной 2026 года. В уже удаленном твите он добавил, что игра выйдет в марте.
Примечательно, что одновременно с этим блогер написал, что игра про Росомаху — Marvel's Wolverine — выйдет осенью 2026 года. Он рассказал об этом еще 17 сентября, то есть за неделю до официального анонса на свежем State of Play.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight вдохновлена многочисленными медиа-проектами про Бэтмена — фильмами, комиксами, играми и прочим. Авторы, в частности, обещают отсылки к фильмам Мэтта Ривза и Кристофера Нолана.
Разработчики из TT Games отметили, что в LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight будет динамичная боевая система с контратаками в стиле Batman: Arkham, а также обилие гаджетов. В открытом мире будут ждать не только сражения, но и головоломки с испытаниями. Фанаты смогут посетить знаковые места (Уэйн-Тауэр и лечебницу Аркхем), а еще покататься на бэтмобиле и бэтцикле.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выпустят на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.